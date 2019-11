Wiedersehen in TV-Show : Überraschender Auftritt: Helene Fischer rührt Florian Silbereisen zu Tränen

Emotionaler Auftritt: Helene Fischer tritt in Schlagershow auf und überrascht damit ihren Ex-Freund Florian Silbereisen.

von Alexander Barklage

03. November 2019, 10:18 Uhr

Dortmund | Schöne Überraschung für Moderator Florian Silbereisen. Der 38-Jährige wurde am Samstagabend in der ARD-Liveshow "Schlagerboom 2019" von seiner Ex-Freundin Helene Fischer überrascht und von seinen Emotionen übermannt.

Helene Fischer als Überraschungsgast

Die Fans der Schlagerstars hatten schon im Vorfeld spekuliert, ob es zu einem Wiedersehen des ehemaligen Traumpaares kommen würde. Während der Liveshow in der Dortmunder Westfalenhalle tauchte die langjährige Lebensgefährtin von Silbereisen dann tatsächlich auf der Bühne auf. Es war eine gelungene Überraschung für Silbereisen, der seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Während einer langen Umarmung fing er immer wieder an zu weinen.

Helene Fischer, ganz in Schwarz mit enger Hose, knappem Top und kurzem Blazer gekleidet, musste sich "zusammenreißen", um nicht zu weinen. Die 35-Jährige wollte unbedingt bei der Jubiläumsshow von Silbereisen dabei sein. "Es ist mir ein großes Bedürfnis gewesen, hier bei dir zu sein." Zudem erklärte sie ihrem Ex-Partner auf der Bühne, dass sie dankbar sei, ihn, einen "so tollen Menschen", weiterhin in ihrem Leben zu haben.

Silbereisen und Fischer bleiben Freunde

Im Dezember 2018 hatten Helene Fischer und Florian Silbereisen nach zehn Jahren Beziehung ihre private Trennung bekanntgegeben.