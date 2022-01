Wann kommt der nächste Wilsberg? : „Wilsberg – Gene lügen nicht“: Was der ZDF-Krimi bei 007 geklaut hat

Am Samstag läuft im ZDF die Wilsberg-Folge "Gene lügen nicht". Wovon handelt die Episode und wie gut ist der neuen Fall?

Osnabrück | Seit über 25 Jahren erfreut uns die "Wilsberg"-Reihe aus dem westfälischen Münster mit skurrilem Humor, Wortwitz und (zuweilen) spannenden Fällen. Auch nach so langer Zeit verstehen es die Macher vor und hinter der Kamera immer noch, bestens zu unterhalten, wie die aktuelle 74. Folge bestätigt. Wilsberg-Fans kommen in der auch in Nebenrollen prominent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.