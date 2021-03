Wilde Partys, volle Strände : Wird der Spring Break in den USA zum nächsten Superspreader-Event?

Noch ist Covid-19 in den USA nicht besiegt, dennoch feiern Studenten in Florida ohne Abstand als wäre nichts gewesen.

Miami | Die USA sind das von der Corona-Pandemie am schwersten betroffene Land weltweit. Seit der ersten Corona-Infektion im März 2020 starben in den Vereinigten Staaten bislang mehr als 537.000 Menschen an dem Virus. Auch wenn die Neuinfektionen aktuell stark rückläufig sind und die Impfungen rasend schnell voranschreiten, ist das Coronavirus in den USA noch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.