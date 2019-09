Unfall in Japan : Zug prallt mit Laster zusammen – Mehr als 30 Verletzte

Es gab viele Verletzte und offenbar einen Toten.

Avatar_prignitzer von dpa

05. September 2019, 08:02 Uhr

Yokohama | In Japan sind beim Zusammenstoß eines Zuges mit einem Lastwagen mehrere Dutzend Menschen verletzt worden. Der Lkw-Fahrer soll bei dem Unglück gestorben sein. Auf Twitter kursiert ein Video, das offenbar kurz nach dem Unfall aufgenommen wurde:





Zu dem spektakulären Unfall an einem Bahnübergang der Tokioter Nachbarstadt Yokohama kam es am Donnerstag, als der Laster aus ungeklärter Ursache an dem Übergang liegenblieb. Ein Zug prallte daraufhin mit einer Geschwindigkeit von mehr als 100 Kilometern in der Stunde gegen den Wagen, wie Medien meldeten. Ein Teil des Zugs entgleiste.



JIJI PRESS





Der Lastwagen fing Feuer. 35 Menschen wurden demnach überwiegend leicht verletzt, hieß es weiter.