Bestseller-Autor : Film über Leben von Youtuber MontanaBlack? "Große" Firmen hätten angefragt

Der Youtuber hat er schon genaue Vorstellungen, welche Schauspieler ihn darstellen könnten.

von dpa und kpp

22. April 2019, 10:06 Uhr

Buxtehude | Der deutsche Youtuber und Bestseller-Autor MontanaBlack kann sich einen Film über sein Leben vorstellen. Schon jetzt hätten große deutsche Firmen wegen der Filmrechte bei ihm angefragt, sagte der 31-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt. Der Niedersachse wohnt in Buxtehude und hat vor drei Wochen sein Buch "Vom Junkie zum Youtuber" veröffentlicht. Seitdem ist es auf Platz 1 der Sachbuch-Bestseller-Liste. Auf der Videoplattform Youtube haben mehr als 1,9 Millionen Menschen seinen Videokanal abonniert. Dort veröffentlicht er Videos aus seinem Alltag, spricht über sein Leben und zeigt und kommentiert Sequenzen der Videospiele, die er spielt.



Moritz Bleibtreu als MontanaBlack?

Falls es zum Film kommen sollte, könnte er sich vorstellen, dass Moritz Bleibtreu ihn spielen könnte. "Den feiere ich, der ist authentisch. Oder Frederick Lau. Der ist talentiert und ich mag ihm auch gern zuhören."

MontanaBlack gilt als "Bad Boy" in der deutschen Youtube- und Twitch-Szene, hierfür wird er von seinen Fans gefeiert. Anfang des Jahres wurde er von Polizisten in seiner Buxtehuder Wohnung besucht – Hausdurchsuchung. Laut zuständiger Staatsanwaltschaft habe man zudem eine Kontopfändung in Höhe von knapp 90.000 Euro vorgenommen. Der "dringende Tatverdacht": Es handele sich um zu unrecht erworbenes Geld aus Eris' öffentlichen Glückspiel-Aktivitäten.