Erdbeben : Zahl der Toten in Haiti steigt auf fast 2000

Immer mehr Todesfälle werden nach dem Beben in Haiti bestätigt. Viele Überlebende schlafen im Freien und mussten nun auch noch einen Tropensturm erleben. Hoffnung macht die Rettung von 16 Menschen.

Les Cayes | Die Zahl der bestätigten Todesopfer des Erdbebens vom Samstag in Haiti ist noch einmal um mehr als 500 auf 1941 gestiegen. Die Zivilschutzbehörde des Karibikstaates verkündete das am Dienstag und korrigierte auch die Zahl der Verletzten auf mehr als 9900 hoch. Am Vortag hatte sie noch von 1419 Toten gesprochen. Die Such- und Rettungsarbeiten gingen...

