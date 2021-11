Sansibar geschlossen : Corona-Ausbruch in Kult-Restaurant: Zahlen auf Sylt steigen massiv

Am Donnerstag soll die gesamte Belegschaft der Sansibar auf Corona getestet werden. Das Kult-Restaurant ist wegen eines Ausbruchs unter den Mitarbeitern geschlossen. Insgesamt steigen die Zahlen auf der Insel massiv.

Sylt | Nach dem Corona-Ausbruch im Kult-Restaurant Sansibar auf Sylt ist die Zahl der infizierten Mitarbeiter am Mittwoch erneut gestiegen. „Heute gab es drei weitere Fälle bei den Mitarbeitenden, insgesamt also 35 Fälle“, teilte Hans-Martin Slopianka, Sprecher des Kreis Nordfriesland am Mittwochabend mit. Am Dienstagabend waren des demnach noch 32 Sansibar-...

