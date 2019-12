Reaktionen im Video : Chef rührt Mitarbeiter zu Tränen – mit zehn Millionen Dollar Weihnachtsgeld

Ein Video zeigt die emotionalen Reaktionen der Mitarbeiter, als der Firmengründer sie überrascht.

Avatar_prignitzer von Mark Otten

11. Dezember 2019, 20:13 Uhr

Baltimore | Viel Firmen nutzen Weihnachtsfeiern, um sich mit einem gemeinsamen Fest bei den Angestellten für die geleistete Arbeit zu bedanken. Edward St. John, Firmengründer des US-Immobilienunternehmen St. John Properties in Baltimore, reichte das alleine aber nicht. (Weiterlesen: Weihnachtsfeier-Knigge – So verhalten Sie sich richtig)

In seiner Ansprache an die Belegschaft ließ er die Katze aus dem Sack: Die 198 Angestellten würden in diesem Jahr einen Bonus von insgesamt zehn Millionen Dollar bekommen – durchschnittlich rund 50.000 Dollar (umgerechnet: 45.000 Euro). Als die Frauen und Männer die roten Umschläge mit ihren Bonussummen öffneten, brachen einige in Tränen aus.









Der spendable Firmengründer belohnte auch die Treue: Welchen Betrag die Angestellten in ihrem roten Umschlag sahen, hing laut US-Medien von der Dauer der Firmenzugehörigkeit ab. Dadurch soll die Spanne zwischen 100 Dollar und 250.000 Dollar liegen. Firmengründer St. John sagte: "Ich steuere das Boot – aber diese Menschen sorgen dafür, dass es überhaupt fährt. Ohne das Team sind wir nichts."



Zum Vergleich: In Deutschland bekommen 87 Prozent der Tarifbeschäftigten Weihnachtsgeld – im Schnitt rund 2.600 Euro. In vielen anderen Branchen bekommen Angestellte dagegen kein Extrageld.