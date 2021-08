Fotostrecke nach Flutkatastrophe : Zerstörtes Ahrtal: Wie es im Hochwassergebiet jetzt aussieht

Die Wassermassen sind fort, ihre Zerstörung nun umso sichtbarer: Wochen nach der Flutkatastrophe im Westen Deutschlands dokumentiert eine Fotojournalistin die aktuelle Lage.

Bad Neuenahr-Ahrweiler | Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden von den Wassermassen verwüstet. 183 Menschen starben. Es entstanden Schäden in Höhe von mindestens 30 Millionen Euro. Ahrtal am schlimmsten betroffen – so sieht es dort jetzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.