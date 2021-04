„Zervakis & Opdenhövel. Live“ : Zervakis wechselt zu ProSieben – Sender-Chef will Laschet und Scholz im Interview

Linda Zervakis wechselt von der "Tagesschau" zu ProSieben. Mit Matthias Opdenhövel moderiert sie ein Live-Journal.

Unterföhring | Die Gerüchte stimmen: Die einstige "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis geht zu ProSieben. Gemeinsam mit dem "The Masked Singer"-Moderator Matthias Opdenhövel wird sie ab Herbst ein wöchentliches Journal präsentieren: „Zervakis & Opdenhövel. Live.“ Das kündigte der ProSieben-Chef Daniel Rosemann in einer Pressekonferenz an. Auch interessant: Lind...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.