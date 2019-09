Besuch am Montag : Zu Ehren des Papstes: Mauritius will 144 Häftlinge begnadigen

Die 144 Männer dürften sich ganz besonders über den Besuch vom Papst Franziskus freuen. Die Gefangenen sollen am Montag freikommen.

08. September 2019, 20:54 Uhr

Port Louis | Freiheit dank Franziskus: Auf Mauritius sollen am Montag mehr als 140 Häftlinge "im Rahmen des Besuchs von Papst Franziskus" frühzeitig aus dem Gefängnis gelassen werden. Das entschied das Büro des Präsidenten am Sonntagabend, wie das lokale Nachrichtenportal "Defimedia" berichtet. Demnach sitzen die Straftäter wegen verschiedener Delikte ein, darunter Diebstahl, Drogenbesitz und Körperverletzung. Ihre reguläre Haftzeit wäre in einem Monat abgelaufen, hieß es.

Der Papst besucht Mauritius am Montag, bevor am Dienstag zurück nach Rom reist. Zuletzt war sein Vor-Vorgänger Johannes Paul II. auf der Insel.

