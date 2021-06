Tragödie : Mindestens 33 Tote bei schwerem Zugunglück in Pakistan

In Pakistan entgleist ein Zug und bleibt auf einem anderen Gleis liegen. Kurz darauf rammt ihn ein zweiter Passagierzug.

Islamabad | Bei einem schweren Zugunglück im Süden Pakistans sind mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 60 weitere seien verletzt worden, teilte der Eisenbahnminister Azam Swati in der Hauptstadt Islamabad mit. Was war passiert? Demnach entgleiste am frühen Morgen (Ortszeit) in der Provinz Sindh ein Zug, der aus der Hafenstadt Karachi kam. E...

