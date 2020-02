Schweiz : Zug fährt auf Prellbock im Luzerner Bahnhof – mehrere Verletzte

In der Schweiz ist es zu einem Zugunglück gekommen, bei dem nach ersten Angaben mehrere Menschen verletzt wurden.

03. Februar 2020, 11:15 Uhr

Bei einem Zugunglück in der Schweiz sind am Montag nach ersten Angaben mehrere Menschen verletzt worden. Ein Zug habe bei der Einfahrt in den Bahnhof Luzern nicht rechtzeitig bremsen können und sei auf einen Prellbock gefahren, berichtete Radio Pilatus. Die Polizei bestätigte den Unfall. Weitere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.

