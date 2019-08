Giftige Zigarettenstummel : Für die Umwelt: Zwei Brüder sammeln für #fillthebottle-Aktion 15.000 Kippen

View this post on Instagram

Les amigos, je sais que jâ™ai pas beaucoup dâ™abonnés mais si je peux faire passer un petit message Jâ™ai vu le #FillTheBottle traîner sur les réseaux et ça mâ™a tenu à cÅ“ur de participer, il suffit de prendre une ou deux heure de son temps pour récolter des mégots qui traînent dans une rue ou lors dâ™une promenade. Le but étant de sensibiliser afin de supprimer ce réflexe de jeter sa clope nâ™importe où une fois quâ™elle est terminée. Je suis fumeur et ça fait plus dâ™un an que jâ™ai arrêté de jeter mes mégots par terre et que jâ™interdis à mes potes de le faire. Câ™est vraiment pas compliqué de faire 5 mètres ou dâ™attendre 5 minutes pour trouver une poubelle, voire de se procurer un cendrier portable ou une petite boîte pour arrêter de polluer. Le geste peut sembler inutile mais si on prend tous ce réflexe, sachant quâ™un mégot pollue environ 500L dâ™eau et que câ™est la principale cause de mortalité des espèces marines, ça peut changer beaucoup de choses. Bref je vous invite à participer au mouvement si le cÅ“ur vous en dit, perso ça mâ™a pris 30 minutes avec mes sÅ“urs pour remplir la bouteille, et on sâ™est bien marré ! (PS : les bouteilles en plastique câ™est pas bien non plus, jâ™ai récupéré la mienne avant quâ™elle soit jetée et elle sera réutilisée) Peace ï¸