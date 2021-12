Kriminalität : Zwei Jahre Freiheitsstrafe für Mutter der getöteten Leonie

Im Januar 2019 stirbt die sechsjährige Leonie - die Hilfe nach schweren Misshandlungen durch den Stiefvater kam zu spät. Nun wurde die Mutter wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verurteilt.

Torgelow | Die Mutter der getöteten Leonie aus Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) ist am Amtsgericht Neubrandenburg zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. „Sie haben sich der fahrlässigen Tötung durch Unterlassen schuldig gemacht“, sagte Richterin Tanja Krüske am Dienstag in der Urteilsbegründung. Die 27-Jährige hätte die Möglichkeit gehabt, rechtze...

