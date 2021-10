Brandenburg : Zwei Jugendliche sterben bei Autounfall

Tödlicher Autounfall in Brandenburg: Am Samstagabend kommt das Fahrzeug plötzlich von der Fahrbahn ab. Zwei Jugendliche sterben.

Triglitz | Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind bei einem Autounfall in Brandenburg ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen - etwa im selben Alter - wurden schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am frühen Sonntagmorgen sagte. Den Angaben zufolge hatte der 17-Jährige keinen Führerschein. Er war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache...

