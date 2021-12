Zwei Tote, eine Verletzte : Mordermittlungen in Fischerhude: Haftbefehl gegen 64-Jährigen

In Fischerhude in Niedersachsen sind in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt worden. Der gesuchte Tatverdächtige stellt sich. Gegen ihn wird nun wegen Mordes ermittelt.

Fischerhude | Nach dem Auffinden zweier Leichen in einem Wohnhaus im niedersächsischen Fischerhude ist gegen einen 64-Jährigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der Mann stehe im Verdacht, die beiden Personen getötet zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Mittwochabend. Er sitze nun in Untersuchungshaft. Verdächtiger stellt sich der...

