Würgeschlangen : Zwei Pythons in englischem Dorf gefunden

Ein Tierschützer fühlte sich ans „Dschungelbuch“ erinnert: In England tauchten innerhalb weniger Tage zwei große Pythons auf.

Conington | Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist in einem englischen Dorf ein Python gefunden worden. Das etwa drei Meter lange Tier sei in der Nähe von der Stelle entdeckt worden, an der erst am Freitag Tierschützer eine Schlange von einem Baum geholt hatten, teilte die Organisation Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) am Mittw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.