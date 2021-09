Mehrfamilienhaus : Zwei Tote bei Wohnungsbrand in Hamburg

Mit 85 Kräften war die Feurwehr im Einsatz. Für zwei Menschen kam jede Hilfe zu spät.

Hamburg | Bei einem Wohnungsbrand in Hamburg-Harburg sind am frühen Sonntagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine weitere Person sei lebensgefährlich verletzt worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. 14 andere Bewohner des Mehrfamilienhauses seien in Sicherheit gebracht worden. Die Einsatzkräfte hätten 11 Erwachsene und 3 Kinder in einem Großraumrett...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.