Niedersachsen : Zwei Tote im Wohnhaus: Was geschah in Fischerhude?

Die Polizei rätselt über einen Leichenfund in Fischerhude. Auch am Morgen danach gibt es mehr Fragen als Antworten. Fest steht: Ein Mann und eine Frau sind tot - eine weitere Frau ist schwer verletzt.

Ottersberg | Der Fund zweier Leichen in einem Wohnhaus in Fischerhude nahe Bremen gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Ob der Mann und die Frau Opfer eines Verbrechens wurden, war nach Polizeiangaben auch am Mittwochmorgen weiter unklar. Hinzu kommt der Fall einer Frau, die schwer verletzt wurde - möglicherweise durch eine Schusswaffe. Die Polizei schloss nic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.