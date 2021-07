Krankheiten : Zwei Tote nach Legionellen-Infektion im Raum Heilbronn

Legionellen verbreiten sich in warmem Süßwasser. Dann sind sie unter anderem in Duschen, Wasserhähnen oder Luftbefeuchtern zu finden. Das wurden nun zwei Personen in Baden-Württemberg zum Verhängnis.

Heilbronn | Zwei Menschen sind im Weinsberger Tal in Baden-Württemberg durch Legionellen ums Leben gekommen, insgesamt fünf haben sich nach Angaben des Landratsamtes infiziert. Die Patienten stammten aus Obersulm, Ellhofen, Weinsberg und Löwenstein, wie das Gesundheitsamt des Kreises am Donnerstag mitteilte. Es handele sich überwiegend um Männer mittleren und ...

