Unglück : Zweijähriger erfriert auf der Suche nach den Eltern

Es herrschten Temperaturen von bis zu minus zehn Grad, als das zweijährige Kind begann, seine Eltern zu suchen.

Linz | Auf der Suche nach seinen Eltern ist ein zweijähriges Kind in Österreich erfroren. Der Junge war nach dpa-Informationen in der Nacht von zu Hause aufgebrochen, als die 31 und 28 Jahre alten Eltern bei den Nachbarn zu Besuch waren. Am Donnerstagmorgen wurde das Kind im Bereich der Garage der Nachbarn leblos aufgefunden. Wiederbelebungsversuche des N...

