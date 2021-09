Pilzvergiftung : Zweiter Junge aus Afghanistan stirbt nach Pilzvergiftung

Trotz Lebertransplantation ist ein sechs Jahre alter Junge aus Afghanistan gestorben, am Tag nach seinem Bruder. Die Familie war gerade evakuiert worden und hatte sich selbst eine Pilzsuppe gekocht.

Warschau | In Polen ist das zweite Kind einer kürzlich aus Afghanistan in Sicherheit gebrachten Familie nach einer Pilzvergiftung gestorben. Das Leben des sechs Jahre alten Jungen konnte nicht mehr gerettet werden Das teilte das zentrale Kinderkrankenhaus in Warschau mit. Am Vortag hatte er noch eine Lebertransplantation erhalten. Der fünf Jahre alte Bruder d...

