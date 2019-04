Bisher drei Leichenfunde : "Zyperns erster Serienmörder": Polizei sucht seine Opfer

Er soll über eine Online-Datingseite Jagd auf Frauen gemacht haben – sieben Morde hat ein 35-Jähriger gestanden.

von afp und lod

26. April 2019, 19:40 Uhr

Nikosia | Mit Ausnahme eines Doppelmords 1993 hat es auf Zypern praktisch noch nie eine Mordserie gegeben. Nun erschüttern mehrere Leichenfunde und die Aussage eines Tatverdächtigen die Mittelmeerinsel.

Die Behörden auf Zypern haben am Freitag zwei Seen nach den Leichen dreier Frauen und eines Mädchens durchkämmt, die ein mutmaßlicher Serienmörder dort versteckt haben soll. "Wir suchen Schritt für Schritt mit Tauchern", sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur AFP. Im Fokus der Suche lagen zwei Baggerseen südwestlich der Hauptstadt Nikosia.

Der 35-jährige Verdächtige soll die Tötung von sieben ausländischen Frauen und Kindern eingeräumt haben.

Mitte April waren bereits die Leichen von zwei Frauen in einem verlassenen Schacht gefunden worden. Ein deutscher Tourist entdeckte die erste Leiche, als er Fotos in der Gegend machte. Am Donnerstag hatte der Verdächtige, lokalen Medien zufolge ein Offizier der zyprischen Armee, die Ermittler zu einem Brunnen auf einem Schießplatz nahe Nikosia geführt, wo sie die dritte Leiche fanden.

Auch am Freitag begleitete der als "erster Serienmörder" Zyperns bezeichnete Mann die Polizei zu den beiden Seen, um die Einsatzkräfte bei der Bergung der Leichen anzuleiten. Die Seen sind ein beliebtes Ausflugsgebiet. Die trüben Gewässer sind nach anhaltenden Regenfällen angeschwollen, was die Suche zusätzlich erschwert.

Vermisste und mögliche Opfer

Die Leiche, die auf dem Schießplatz gefunden wurde – sie soll nepalesischer oder indischer Abstammung sein – ist noch nicht identifiziert.

Momentan untersucht die Polizei das Verschwinden von fünf Frauen und zwei Mädchen: Identifiziert ist nur eine 39-jährige Philippina. Ihre sechsjährige Tochter wird vermisst, sie könnte ein weiteres Opfer des Verdächtigen sein. Verschwunden und laut Polizei womöglich vom Verdächtigen getötet sind außerdem eine 28-Jährige und eine 30-Jährige von den Philippinen sowie eine 36-jährige Rumänin und ihre achtjährige Tochter.