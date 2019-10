Neu im Kino : „After the Wedding“: Remake mit vertauschten Geschlechtern

Mutterschaftsdrama und Remake: Julianne Moore und Michelle Williams liefern in „After the Wedding“ intensives Schauspiel.

von Daniel Benedict

16. Oktober 2019, 16:46 Uhr

Berlin | Weit weg von der amerikanischen Heimat, in Kalkutta, leitet Isabel ein Waisenhaus. Die Kinder ersetzen ihr eine eigene Familie. Vor allem zu einem ist das Verhältnis so eng, dass es sich von einer Mutter-Kind-Beziehung kaum unterscheidet. Umso unwilliger reagiert Isabel, als sie kurz vor seinem Geburtstag nach New York muss – um die Spende der Tech-Millionärin Theresa persönlich abzuholen. Bald ahnt sie, dass ihr Waisenhaus keine zufällige Wahl ist: Die Frauen haben eine gemeinsame Geschichte. Theresas Mann ist der Ex-Freund von Isabel.



Remake nach Susanne Bier

„After the Wedding“ ist das Remake eines Susanne-Bier-Films. Und dass es hier ausnahmsweise ein Vorteil ist, die Vorlage verpasst zu haben, liegt nicht an den Gefahren des Vergleichs. Die Twists der Handlung wirken ganz einfach nur dann, wenn man die Geschichte ohne Vorkenntnisse verfolgt – und Theresas Plan so langsam begreift wie Isabel. Hinweise gibt die Bildsprache dabei reichlich: Mal liegt ein abgestürztes Nest am Waldboden, mal ein entwurzelter Baum. Dass es um abgebrochene Entwicklungslinien geht, um beschädigte Familien, ist da kaum zu übersehen.

Julianne Moore dreht mit ihrem Mann

Und wenn man die Orgie von Aussprachen, zu der das Drama sich entwickelt, so atemlos verfolgt – dann zuallererst wegen des Schauspiels: Michelle Williams hält als Isabel Szene um Szene die Tränen zurück; Julianne Moore lässt die kontrollierte Fassade spät in einem umwerfenden Gefühlsausbruch zusammenstürzen. Bart Freundlich, der Regisseur, ist Moores Mann; die beiden haben gemeinsame Kinder und in vielen Filmen zusammengearbeitet.

Am Ende lässt die Wirkung nach

Auch der Suspense trägt zum starken Eindruck bei, den der Film besonders in der ersten Hälfte macht. Mit der Auflösung lässt die Wirkung allerdings nach. Wenn man sich beim Abspann die Tränen abtupft, kann man sich schon wieder über die wohl doch eher triviale Zuspitzung aller Konflikte ärgern. Über die Abweichungen vom Original nachdenken kann man selbstverständlich auch: Mit zwei Protagonistinnen vertauscht der neue Film die Geschlechterrollen der Vorlage. Wird er damit zu dem weiblichen Kino, das sich zurzeit alle wünschen? Macht er das Thema Elternschaft doch wieder zur Frauensache? Um das zu entscheiden hilft nur eins: Hinterher doch noch Susanne Biers Film ansehen.

„After the Wedding“. USA 2019. R: Bart Freundlich, D: Michelle Williams, Julianne Moore, Billy Crudup. 112 Minuten. FSK ab 6 Jahren. Filmstart 17. Oktober 2019.

