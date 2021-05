Wetter : Am Sonntag kommt der Sommer

Das Bibbern hat bald ein Ende: Der Sonntag könnte ein Sommertag werden, mit Temperaturen von bis zu 30 Grad am Oberrhein.

Offenbach am Main | Das kühle und regnerische Wetter hat am Wochenende zumindest vorerst ein Ende. Zum Muttertag am Sonntag wird in weiten Teilen des Landes ein Sommertag erwartet - diesen definieren die Meteorologen ab Temperaturen von 25 Grad. Laut den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden verbreitet Höchstwerte zwischen 25 und 28 Grad erreicht, am Oberrh...

