Verwaltungsgericht Schleswig : Anwohner wollen Neuauflage des „Werner-Rennens“ verhindern

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei eingegangen. Wann eine Entscheidung fallen wird, ist unklar.

von dpa/shz.de

02. August 2018, 14:59 Uhr

Schleswig/Hartenholm | Mit einer einstweiligen Verfügung wollen Anwohner die geplante Neuauflage des legendären „Werner“-Rennens in Hartenholm (Kreis Segeberg) verhindern. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung sei eingegangen, „eine Entscheidung ist allerdings noch nicht konkret absehbar“, sagte ein Sprecher des Verwaltungsgerichts Schleswig am Donnerstag. In dem Eilantrag gehe es um die Gefährdung von Tieren und die Gefahr von Bränden.

Behörden und Veranstalter haben nun Gelegenheit zur Stellungnahme. Wann eine Entscheidung fallen wird, ist unklar, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Die Hamburger Rechtsanwältin Andrea Brümmer vertritt in der Sache nach eigenen Angaben 14 Anwohner. Die Veranstalter, die Hoha Hanseatic Gmbh, des viertägigen Festivals auf dem Flugplatz Hartenholm (Kreis Segeberg) vom 30. August bis 2. September rechnen mit rund 50.000 Fans. Höhepunkt soll das Rennen zwischen dem Comiczeichner Rötger „Brösel“ Feldmann mit seinem Motorrad „Red Porsche Killer“ gegen den roten Porsche seines Kumpels und Kieler Kneipenwirts Holger „Holgi“ Henze sein. Einer der Medienpartner der Veranstaltung ist der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag.

„Wir arbeiten sehr sorgfältig daran, die Bürger der Gemeinden ausführlich über alle Planungen zu informieren, nehmen Beschwerden sehr ernst und wollen Lösungen finden“, heißt es vom Veranstalter. Darum hätten im Juli 2017 und im Juli 2018 aufwendige Bürger-Informationsveranstaltungen stattgefunden, auch seien umfangreiche postalische Informationen an alle Haushalte der umliegenden Gemeinden verschickt worden, um über die Details des Werner-Rennens in Kenntnis zu setzen. „Sämtliche Planungen von der Verkehrsplanung über den Natur- und Umweltschutz bis zu Fragen der Sicherheit laufen eng verzahnt mit sämtlichen zuständigen Behörden und bedienen sich einer großen Expertise in Bezug auf die Ausrichtung von Großveranstaltungen bundesweit.“

Mit einem umfangreichen Verkehrskonzept wollen die Veranstalter verhindern, dass der Verkehr ähnlich wie 1988 zum Erliegen kommt. Um das eigentliche Rennen herum versprechen die Veranstalter für Ende August Europas größtes Motorsport-Event. Acht Rennserien, vier Rennstrecken sind geplant. Mehr als 80 Bands sind angekündigt, darunter BAP, Fury in the Slaughterhouse, Santiano und natürlich Torfrock („Beinhart“).

Das erste Rennen vor mehr als 200.000 „Werner“-Fans hatte Brösel 1988 auf dem Flugplatz wegen eines Schaltfehlers gegen Henze verloren. Auch eine erste Neuauflage 2004 auf dem Lausitzring entschied der Wirt für sich.