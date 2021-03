Aussichten : Aprilwetter im März: Woche beginnt winterlich und regnerisch

Der Frühling lässt noch ein bisschen auf sich warten. Zum Wochenstart gibt es Regen und Schnee - in den Alpen wohl sogar einen erneuten Wintereinbruch.

Offenbach am Main | Es bleibt windig und winterlich in Deutschland. Ab Montag müssen die Menschen mit vielen Wolken, kaum Sonne und weiterem Regen- oder Schneeregen rechnen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Vereinzelt dürften auch Gewitter mit Graupel niedergehen. Es sei zwar windig, der Sturm der vergangenen Tage lege sich jedoch, erklärte ein ...

