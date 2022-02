Auszeichnung : Arvo Pärt mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Er gehört zu den bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten. Seit Jahrzehnten prägt Arvo Pärt die Musikszene. Zu Deutschland hat der estnische Tonsetzer eine ganz besondere Beziehung.

Der estnische Komponist Arvo Pärt ist mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der 86-Jährige wurde am Freitag im Arvo-Pärt-Zentrum in Laulasmaa von der deutschen Botschafterin in Estland, Christiane Hohmann, mit dem Orden geehrt. Die Auszeichnung sei eine Anerkennung und Dank an Arvo Pärt für seinen Beitrag zur klassischen Musik und die Verw...

