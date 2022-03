Unglück : Auto fährt in Menschengruppe - Sechs Tote in Belgien

Eine Karnevalsveranstaltung in Belgien endet am Sonntag in einer Katastrophe. Mindestens sechs Menschen sterben, als plötzlich ein Fahrzeug in eine Menschenmenge fährt.

Die Zahl der Todesopfer nach dem Autounglück bei einer Karnevalsveranstaltung in Belgien hat sich auf sechs erhöht. Wie ein Sprecher der Rettungskräfte am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz sagte, sind zudem zehn Schwerverletzte in einem kritischen Zustand. 27 Personen erlitten demnach leichtere Verletzungen. Warum das Fahrzeug am Sonntagmorge...

