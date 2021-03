Polizei ermittelt : Auto rammt Fußgänger in US-Stadt San Diego - drei Tote

San Diego steht unter Schock: Ein Auto rast in eine Gruppe Fußgänger. Mindestens drei Menschen sterben. Die Polizei nimmt den Fahrer fest - und rätselt über das Motiv.

Washington | In der Großstadt San Diego an der US-Westküste ist ein 71-Jähriger mit seinem Wagen auf einen Gehsteig geraten und in eine Gruppe Fußgänger gerast. Drei Menschen kamen ums Leben, sechs wurden zudem teils schwer verletzt, erklärte Polizeichef David Nisleit. Der Fahrer sei festgenommen worden - er stehe im Verdacht, unter Einfluss von Drogen oder Alk...

