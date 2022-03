Literatur : Autor Tomer Gardi gewinnt Preis der Leipziger Buchmesse 2022

Trotz der erneuten Absage der Leipziger Buchmesse ist ihr Buchpreis auch in diesem Jahr vergeben worden. In der Belletristik-Kategorie gab es eine kleine Überraschung.

Der in Isreal geborene Autor Tomer Gardi hat den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 in der Kategorie Belletristik gewonnen. Er wurde am Donnerstag für seinen Künstler- und Reiseroman „Eine runde Sache“ ausgezeichnet. Der Buchpreis-Gewinn ist mit 15.000 Euro dotiert. Gardis Buch galt als Überraschung auf der Nominierten-Liste. „Eine runde Sache“ besteht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.