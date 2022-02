Panorama : Autos kollidieren auf Kreuzung: Zwei Schwerverletzte

Ein 25-jähriger Autofahrer und seine 54 Jahre alte Beifahrerin sind bei einem Zusammenprall ihres Fahrzeugs mit einem anderen Wagen auf einer Kreuzung in Issum (Kreis Kleve) schwer verletzt worden. Ihr Auto sei von der Straße abgekommen und auf einer angrenzenden Ackerfläche gelandet, teilte die Polizei am Samstag mit. Beide Insassen seien nach dem Unfall vom Freitag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 38-jährige Fahrer des zweiten Autos sei unverletzt geblieben. Er soll die Vorfahrt missachtet haben, sagte ein Sprecher der Polizei.

