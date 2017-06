Videokameras am Körper : Bahn will Mitarbeiter mit Bodycams ausstatten

vergrößern 1 von 1 Foto: Oliver Berg 1 von 1

Die Kameras sollen der Bahn zufolge auf Knopfdruck aktiviert werden können. Die Aufzeichnungen sollen verschlüsselt gespeichert werden. «Bodycams sichern Beweismaterial und schützen vor Angriffen», erklärte der Infrastrukturchef der Bahn, Ronald Pofalla.

Die Bahn hat den Einsatz von Videokameras am Körper bereits getestet. Die sogenannten Bodycams kamen etwa in Berliner Bahnhöfen und Köln zum Einsatz und wurden auch testweise in Zügen ausprobiert.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 08:51 Uhr