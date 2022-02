Panorama : Baum droht auf Gleise zu stürzen: U2 und U4

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn-Linien 2 und 4 mussten am Freitagmittag wegen des Sturms erneut Wartezeiten in Kauf nehmen: Zwischen Berliner Tor und Horner Rennbahn (U2) sowie zwischen Jungfernstieg und Billstedt (U4) standen die Bahnen zeitweise still, wie die Hochbahn am Freitag in Hamburg mitteilte. Grund dafür war, dass zwischen Burgstraße und Hammer Kirche ein Baum auf die Gleise zu stürzen drohte. Auf den Streckenabschnitten wurde den Angaben zufolge ein Ersatzverkehr bis Taxen und Bussen eingerichtet.

