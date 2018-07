Konflikte zwischen Touristen und Einheimischen : Berlin hat ein Problem

Touristen spülen zwar viel Geld in die klamme Kasse der Hauptstadt, doch machen die wachsenden Besucherströme den Menschen langsam zu schaffen

von Philipp Hedemann

21. Juli 2018, 16:00 Uhr

Partytouristen, die nachts betrunken und laut grölend durch Kreuzberg ziehen, teure Airbnb-Appartements für Reisende statt bezahlbarer Wohnungen für Berliner am Prenzlauer Berg, Rollkoffer-Geklapper in Mitte. In Berlin kommt es immer häufiger zu Konflikten zwischen Einheimischen und Touristen. Kein Wunder. Denn der Berlin-Tourismus hat sich in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt. Im vergangenen Jahr verzeichnete die Stadt mehr als 31 Millionen Übernachtungen, und im ersten Quartal 2018 stieg die Zahl im Vergleich zum Vorjahr schon wieder um über sechs Prozent. Mit einem jährlichen Bruttoumsatz von 11,5 Milliarden Euro trägt der Tourismus 6,7 Prozent zum Berliner Volkseinkommen bei und sorgt für 235 000 Vollzeit-Jobs in der armen Hauptstadt. Doch jetzt zwingt der Besucher-Andrang die Stadt aktiv zu werden, damit der Spagat zwischen Party- und Touristenmetropole und Stadt zum Wohnen gelingt.

„Als wir vor über zehn Jahren erstmals auf die negativen Begleiterscheinungen des Tourismusbooms aufmerksam machten, hat man hat uns als wirtschafts- und fremdenfeindlich beschimpft. Und passiert ist seitdem so gut wie nichts. Aber jetzt setzt ein Umdenken ein“, sagt Monika Herrmann, Bürgermeisterin des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg. Von allen zwölf Berliner Bezirken profitiert und leidet er am meisten vom Besucherandrang.

Vor allem bei jungen Partytouristen aus aller Welt ist der hippe Stadtteil angesagt. „Viele dieser Besucher scheint es nicht zu kümmern, dass dort, wo sie Party machen wollen, auch Menschen leben. Aber wir sind kein Disneyland, in dem die Bewohner nur Statisten sind“, sagt die Politikerin, die selbst im bei Touristen beliebten Kreuzberger Bergmann-Kiez lebt.

In der Nacht Lärm und am Morgen vollgepinkelte Hauseingänge, Erbrochenes auf dem Gehweg, zerbrochene Bierflaschen auf den Fahrradwegen, Fast-Food-Verpackungen in den Parks. Viele Kreuzberger und Friedrichshainer sind zunehmend genervt von den Begleiterscheinungen des sogenannten „Overtourism“. Trotzdem will Bezirksbürgermeisterin Herrmann nicht mit Verboten und Vorschriften auf Berlins anhaltende Popularität reagieren.

„Ich bin eine Freundin der Freiwilligkeit. Wir wollen nicht das, was Berlin für seine Bewohner so lebenswert und für viele Besucher aus aller Welt so attraktiv macht, mit Gesetzen wegregeln“, sagt die Politikerin, die schon vor vier Jahren die Einführung eines Verhaltenskodexes für Berlin-Besucher und leise Gummiräder für Rollkoffer forderte. Aber an die freiwillige Rücksichtnahme betrunkener englischer Junggesellen-Truppen und anderer Berlin-Gäste zu appellieren, ist nicht immer erfolgreich. Das gibt auch die Lokalpolitikerin zu.

Ein Pilotversuch, bei dem professionelle Pantomimen Besucher der Friedrichshainer Partymeile Simon-Dach-Straße lautlos zu mehr Rücksicht auf die Anwohner aufforderten, hatte im Sommer 2015 kaum Erfolg. „Trotzdem werden wir nicht wie andere Städte das Trinken von Alkohol auf öffentlichen Plätzen verbieten. Aber wenn wir das Lärmproblem nicht mit unserem kooperativen Ansatz in den Griff kriegen, müssen wir auch über restriktivere Maßnahmen wie eine Einschränkung des Außenausschanks und mehr Kontrollen durch das Ordnungsamt nachdenken“, sagt die Bezirksbürgermeisterin.

Doch zunächst will die gebürtige Berlinerin jetzt in ihrem Bezirk mehr kostenlose Toiletten und größere Mülleimer aufstellen und die Stadtreinigung häufiger ausrücken lassen, um zumindest das Dreck- und Müllproblem zu lösen. Zudem setzt sie große Hoffnungen auf Berlins neues „Konzept für einen stadtverträglichen und nachhaltigen Berlin-Tourismus 2018+“. „Damit fördern wir eine stärkere Entzerrung, damit die vielen Vorteile und die daraus resultierenden Herausforderungen des Tourismus gerechter auf alle Berliner Bezirke verteilt werden“, sagt die Grünen-Politikerin, die es Bewohnern und Besuchern mit möglichst wenigen Verboten recht machen will.

Dass dies der richtige Weg ist, davon ist auch Visit-Berlin-Sprecher Christian Tänzler überzeugt. Die offizielle Berliner Organisation für Tourismus- und Kongressmarketing wirbt weltweit für Reisen in die deutsche Hauptstadt – und das mit großem Erfolg. „Berlin ist als die Stadt der Freiheit und der Toleranz bekannt. Mit Verboten kommen wir hier nicht weit. Darum setzen wir auf einen Dialog zwischen Berlinern, Besuchern, Wirtschaft, Hotel- und Gaststättengewerbe – auch wenn dabei ganz unterschiedliche Player aufeinanderstoßen“, sagt der Marketing-Experte.

Dazu hat Visit Berlin vor vier Jahren unter anderem die Initiative „Hier in Berlin“ ins Leben gerufen. Mit einem auffälligen Lastenfahrrad sind die Mitarbeiter in ganz Berlin unterwegs und erfragen, wo es zu Konflikten zwischen Besuchern und Einheimischen kommt. Einige der so identifizierten Probleme sollen jetzt mit Hilfe des neuen Berliner Tourismus-Konzepts angegangen werden. „Rom hatte 2000 Jahre Zeit, sich auf Besuchermassen einzustellen, Berlin nur 25 Jahre. Natürlich kommt es dabei an einigen touristischen Hotspots auch zu Reibungen. Das Hier-in-Berlin-Rad fährt deshalb auch dorthin, wo die Stimmung zu kippen droht. Echte Konflikte sind jedoch die Ausnahme“, sagt Tänzler und verweist auf eine aktuelle Umfrage, wonach 85 Prozent der Berliner stolz darauf sind, gute Gastgeber zu sein und nur 15 Prozent sich durch Touristen gestört fühlen.

Der Tourismus-Mann freut sich, dass die Anziehungskraft Berlins ungebrochen ist. Dass Handlungsbedarf besteht, um sie aufrecht zu erhalten, bestreitet jedoch auch er nicht. „Der Berliner Tourismus lebt vom authentischen Flair seiner Kieze. Deshalb müssen wir diese Milieus schützen, damit nicht das kaputt geht, wofür wir in der ganzen Welt bekannt sind“, glaubt der Visit-Berlin-Sprecher.

Dazu hat Berlin 2014 unter anderem das sogenannte Wohnraum-Zweckentfremdungsgesetz verabschiedet, das die gewerbliche Nutzung von Wohnungen als Ferien-Appartements verbietet. In Friedrichshain-Kreuzberg hat die Vorschrift bereits Erfolge gezeigt. Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann: „1466 ehemalige Ferienwohnungen wurden so wieder zu richtigen Wohnungen. Das hilft, die durch den boomenden Tourismus angespannte Wohnsituation etwas zu verbessern.“