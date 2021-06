Kambodscha : Berühmte Minensuch-Ratte Magawa geht in Rente

Uncredited/People's Dispensary for Sick Animals (PDSA)/AP/dpa

Kleiner Nager ganz groß: Die Minensuchratte Magawa hat 71 Landminen und 38 nicht explodierte Sprengkörper erschnüffelt. Da ist der Ruhestand mehr als verdient.

Siem Reap | Die mit einem Orden ausgezeichnete Minensuch-Ratte Magawa geht nach erfolgreichem fünfjährigen Einsatz in Kambodscha in Rente. Der rund sieben Jahre alte Nager, der einst von Experten der belgischen Hilfsorganisation Apopo ausgebildet worden war, sei ein Held, würdigte die Zeitung „Phnom Penh Post“ am Montag. Das Tier hatte geholfen, insgesamt 225 ...

