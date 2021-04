Nordrhein-Westfalen : Betonplatte begräbt zwei Bauarbeiter unter sich

Dramatische Szenen an einer Baustelle in Bonn: Bei Abrissarbeiten an einem früheren Hotel werden zwei Männer verschüttet. Die Feuerwehr kann die beiden aus den Trümmern befreien.

Bonn | Nach einem schweren Unfall auf einer Baustelle in Bonn ist auch der zweite verschüttete Arbeiter verletzt gerettet worden. Er werde nun in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Am Vormittag hatte sich bei Abrissarbeiten im Keller des ehemaligen Hotels eine große Betonplatte gelöst und zwei Männer unter sich begraben. Einen von i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.