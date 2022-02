Britisches Königshaus : Bewährungsstrafe für Eindringling in Buckingham-Palast

Er kletterte einfach über einen Zaun. An der königlichen Familie habe er aber kein Interesse gehabt, bekundete der Eindringling.

Er drang in das Gelände des Buckingham-Palasts ein - dafür hat ein Mann in London nun eine Bewährungsstrafe erhalten. Der 44-Jährige war am frühen Morgen des 10. Mai 2021 über einen Zaun geklettert, der die Reitställe des Palasts (Royal Mews) von der Straße trennt. Als er zurückkletterte, nahmen ihn Polizisten fest. In seinem Rucksack fanden die Beamte...

