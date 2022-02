Großeinsatz in Hamburg : Bewaffneter Jugendlicher dringt offenbar in Schule ein - Polizei sperrt Gelände

Ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Jugendlicher soll sich am Dienstag Zutritt zur Otto-Hahn-Schule in Hamburg-Jenfeld verschafft haben. Die Polizei habe den Bereich um die Schule gesperrt, twitterte die Polizei.

Die Suche nach einem mutmaßlich bewaffneten Jugendlichen in einer Schule in Hamburg-Jenfeld dauert an. Auf dem weitläufigen Schulgelände befinden sich sieben Gebäude, die alle durchsucht würden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Insgesamt gebe es in der Otto-Hahn-Schule im Bezirk Wandsbek 53 Klassen. Die Stadtteilschule mit gymnasialer Oberstuf...

