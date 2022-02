Panorama : BGH: Urteil im Rechtsstreit um Tina Turners Double

Dorothea „Coco“ Fletcher sieht Tina Turner ähnlich und kann auch noch singen. Ideale Voraussetzungen für eine Tribute-Show, dachte sich der Veranstalter. Doch er hatte die Rechnung ohne die Rocklegende gemacht.

Im Rechtsstreit zwischen Rocklegende Tina Turner (82) und einem Showveranstalter um ein Double will der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag (8.30 Uhr) sein Urteil verkünden. In dem Verfahren geht es darum, ob Turner-Doppelgängerin Dorothea „Coco“ Fletcher der Original-Tina zu ähnlich sieht - und ob ihr Antlitz auf Plakaten zur Tribute-Show „Simply Th...

