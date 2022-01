Bundesweites Chaos : Bilder der Verwüstung: So wütet Sturmtief „Nadia“ über Deutschland

Umgekippte Bäume, die Sturmflut in Hamburg und Bilder der Zerstörung - das Sturmtief „Nadia“ hält Deutschland in Schach. Sehen Sie hier die spektakulärsten Bilder.

Sturmtief „Nadia“ hat die Feuerwehren in Nord- und Ostdeutschland in der Nacht zu Sonntag stark gefordert. Im brandenburgischen Beelitz starb ein Mann Berichten zufolge, nachdem eine Plakatwand auf ihn gestürzt war. In Bremen und im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte wurden zwei Menschen bei Unfällen aufgrund von umgestürzten Bäumen schwer verletzt. Der Deutsche Wetterdienst warnte am Sonntag weiter vor Sturmböen in Teilen des Landes. Das Sturmtief hinterlässt Bilder der Zerstörung: Das Auto auf gleicher Höhe mit einem Boot? Das gibt es zurzeit in Hamburg: Der gesamte Hamburger Fischmarkt steht unter Wasser: Einige Mutige nutzen das Sturmtief für den privaten Spaß - zum Beispiel beim Kiten auf der Ostsee: Schaulustige in Warnemünde müssen sich vor dem Wind schützen: Dieses Schiff blieb im starken Sturm an einer Brücke hängen: Lebensmüde oder mutig? Ein Fähranleger an der Nordsee wird überflutet: Ein Binnenschiff schaffte es nicht mehr, sich entscheidend von einer Elbbrücke zu entfernen. Das Ergebnis: Etliche Kormorane suchten Sicherheit auf der Insel Rügen: Unzählige Bäume fielen dem Sturmtief „Nadia“ zum Opfer: Mit Humor nahmen es diese drei Männer in Dagebüll: Embedded reference tweet...

