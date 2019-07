Tausende verlassen Wohnungen : Bombenentschärfung nahe der EZB

In Frankfurt haben am Sonntag die letzten Vorbereitungen für die Entschärfung einer 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Rund 16.500 Menschen sollen bis 8 Uhr morgens ihre Wohnungen verlassen haben.

von dpa

07. Juli 2019, 09:09 Uhr

Noch kurz zuvor waren in der Sperrzone allerdings noch Jogger und Radfahrer unterwegs, aus Hotels im Evakuierungsbereich checkten die letzten Gäste aus. Die eigentliche Entschärfung soll in den Mittagsstunden beginnen.

«Wir haben dafür etwa vier Stunden eingeplant», sagte René Bennert vom Kampfmittelräumdienst, der zusammen mit einem Kollegen den Sprengkörper entschärfen sollte. Dabei sollten beide Zünder der Bombe ferngesteuert aus der Bombe herausgeschnitten werden. Sie war bei Bauarbeiten in der Nähe der Europäischen Zentralbank gefunden worden.

Die besondere Herausforderung sei, dass die Zünder stark deformiert seien, sagte Bennert zu den möglichen Problemen. Eine kontrollierte Sprengung der amerikanischen Bombe solle es aber «definitiv nicht geben».

Bereits am Samstagmorgen waren die ersten Bewohner aus einem Pflegeheim verlegt worden, das in dem Evakuierungsgebiet liegt. Helfer brachten dabei unter anderem 25 Wachkomapatienten in andere Heime und Krankenhäuser. «Die Verlegung ist problemlos angelaufen», sagte ein Feuerwehrsprecher.