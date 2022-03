Ex-Tennis-Star : Boris Becker in London vor Gericht

Mit seinem ersten Wimbledon-Sieg erlebte Boris Becker als 17-Jähriger in London seinen größten Erfolg. Nun könnte die britische Hauptstadt zum Ort seiner größten Niederlage werden.

Der ehemalige Tennis-Star Boris Becker ist am Montag zum Auftakt eines Strafprozesses gegen ihn in London eingetroffen. Wie eine Reporterin der Deutschen Presse-Agentur berichtete, passierte der 54 Jahre alte Wahl-Londoner die Schleuse des Southwark Crown Court in der britischen Hauptstadt. Becker muss sich wegen verschiedener Vorwürfe im Zusammenhang ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.