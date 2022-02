Fährunglück : Brände auf Fähre vor Korfu: Noch zwölf Menschen vermisst

280 Menschen wurden gerettet, aber die Suche nach Vermissten auf der brennenden Fähre vor Korfu hält an. Während auch die Löscharbeiten weitergehen, schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden.

Der griechischen Küstenwache ist es in der Nacht gelungen, die Brände auf der italienischen Autofähre „Euroferry Olympia“ einzudämmen. Aus den Decks des schwer beschädigten Schiffes stieg am Samstagmorgen nördlich der griechischen Insel Korfu deutlich weniger Rauch als am Vortag auf, wie das griechische Fernsehen zeigte. „Es gibt noch einige kleinere B...

