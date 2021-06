Coronavirus : Brasilien: Über 500.000 Corona-Tote und neue Proteste

In Brasilien greift das Coronavirus weiter gefährlich um sich, rund 80.000 neue Fälle werden pro Tag gezählt. Das Krisenmanagement von Präsident Jair Bolsonaro verärgert immer mehr Menschen.

Brasília | In ganz Brasilien sind Tausende Menschen gegen die Corona-Politik des rechten Präsidenten Jair Bolsonaro auf die Straßen gegangen. In der Hauptstadt Brasília sowie 14 Provinzhauptstädten forderten sie am Samstag mehr Impfungen und wirtschaftliche Unterstützung in der Corona-Krise, wie die Nachrichtenplattform „G1“ berichtete. Auch Bolsonaros Rücktr...

