Cesar Sayoc vor Gericht : Briefbomben an Trump-Kritiker: Angeklagter bekennt sich schuldig

Die Päckchen waren unter anderem an den Ex-US-Präsidenten Barack Obama und die Trump-Gegnerin Hillary Clinton adressiert.

von dpa

21. März 2019, 22:57 Uhr

New York | Wie das "Wall Street Journal" und der Sender CNN berichteten, gab der 57 Jahre alte Cesar Sayoc am Donnerstag vor einem Gericht in New York seine Schuld zu. Die Serie von Briefbomben hatte die USA im vergangenen Oktober in Atem gehalten. Die Päckchen waren unter anderem an den früheren Präsidenten Barack Obama und die frühere Außenministerin Hillary Clinton adressiert, konnten aber allesamt abgefangen werden. Verletzt wurde niemand.

Bomben an Obamas und Clintons

Nach einigen Tagen wurde Sayoc schließlich in Florida festgenommen. Die Ermittler beschuldigen ihn, insgesamt 16 Päckchen versandt zu haben. Zu den Adressaten zählten neben Obama und Clinton auch der ehemalige CIA-Direktor James Brennan, der Milliardär und Spender für die oppositionellen Demokraten, George Soros, und der Schauspieler Robert De Niro. (Weiterlesen: Donald Trump weist Mitschuld an Briefbomben-Serie von sich)

Lange Haftstrafe droht

Sayoc muss sich in mehreren Anklagepunkten verantworten, unter anderem wegen des Verschickens von Sprengsätzen und der Bedrohung früherer Präsidenten. Er hatte ursprünglich auf nicht schuldig plädiert. Bei einer Verurteilung droht ihm eine lange Haftstrafe.