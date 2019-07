Landkreis Hameln-Pyrmont : Bundeswehr-Hubschrauber stürzt in Niedersachsen ab – vermutlich ein Toter

Ein Hubschrauber der Bundeswehr ist am Montag in Aerzen im Landkreis Hameln-Pyrmont abgestürzt.

von dpa

01. Juli 2019, 14:25 Uhr

Aerzen | Bei einem in Aerzen in Niedersachsen abgestürzten Hubschrauber handelt es sich um einen Helikopter der Bundeswehr. Das sagte ein Feuerwehrsprecher am Montag.

