Schwerer Unfall auf Autobahn : Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine verunglückt in Italien – Frau stirbt

In Italien ist ein Bus mit etwa 20 Flüchtlingen aus der Ukraine auf einer Autobahn Ursache umgekippt. Eine 32-Jährige kommt dabei ums Leben, fünf weitere Insassen werden verletzt.

Schwerer Unfall mit Flüchtlingen aus der Ukraine in Italien: Ein Bus kam am Sonntagmorgen auf der A14 bei Cesena nahe der Adriaküste aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und kippte auf die Seite, wie die Polizei mitteilte. Embedded reference tweet Eine 32 Jahre alte Frau aus der Ukraine kam dabei ums Leben. Sie wurde an Bord des Busses e...

