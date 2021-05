Freizeit : Cafés und Strände an Pfingsten gut besucht

Fast könnte man die Pandemie vergessen: Ob im Freiluft-Kino, Theater oder im Schwimmbad - am langen Wochenende war viel los in Deutschland. Ohne Hygiene-Regeln und Corona-Tests geht es aber weiterhin nicht.

Hamburg | Allmählich kehrt in vielen Städten Deutschlands das Leben auf den Straßen zurück. Pünktlich zum langen Pfingstwochenende durften vierlerorts Bars und Cafés ihre Tische nach draußen stellen. Viele Gäste nutzten die Feiertage und genossen ein Stückchen Normalität - trotz teils wechselhaften Wetters. In Hamburg etwa war die Außengastronomie auch in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.